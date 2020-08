Zwaar vandalisme in school in Rijkevorsel: politie op zoek naar daders

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg Gemeenteschool De Wegwijzer in Rijkevorsel de ongewenste bezoekers over de vloer. "De hele school werd ondersteboven gehaald. Er werd meubilair en ICT-materiaal vernield alsook werden verschillende brandblussers en verftubes leeggespoten", is te lezen op de Facebookpagina van de politiezone Noorderkempen. De daders zijn gevlucht, toen om 4.30 uur het brandalarm afging.

De politie is nu op zoek naar de daders en naar eventuele getuigen. Intussen is in de school een eerste poetsbeurt al achter de rug. "Zondagochtend is een ploeg van de gemeente al gaan poetsen, maar ook morgen is er nog werk", zegt schepen voor Onderwijs Nathalie Stoffelen. "Er moet onder andere een hoogtewerker aan te pas komen." Volgens de schepen gaat het ook puur om vandalisme. "Het lijkt er toch op het eerste op dat er niets gestolen is."

Getuigen kunnen reageren op de Facebookpagina van politiezone Noorderkempen of mailen naar PZ.Noorderkempen@police.belgium.eu.