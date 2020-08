1 jaar na fatale brand in Beringen: herdenking in beperkte kring

Door de coronamaatregelen is een publieke herdenking onmogelijk. De twee brandweermannen zullen in intieme kring worden herdacht in de brandweerpost van Heusden-Zolder. De collega’s van de andere posten van het korps houden allemaal een minuut stilte om 19 uur. De brandweerzone roept ook iedereen die dat wil op om in de eigen bubbel mee te doen met de minuut stilte. Volgens burgemeester Mario Borremans van Heusden-Zolder gaan heel wat mensen daar zeker gevolg aan geven: "Het korps is hier zeer geliefd en we gaan de slachtoffers nog heel lang herdenken. 11 augustus zal altijd een moeilijke dag blijven."

Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand loopt nog. Meteen na de brand werd al gecommuniceerd dat de brand zou ontstaan zijn door een “menselijke tussenkomst”. Maar wie de brand heeft aangestoken, is dus nog niet opgehelderd.