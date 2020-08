19 mensen gedood bij etnisch geweld in Oost-Congo

In Ituri, een provincie in het noordoosten van het land, werden drie naburige dorpen gelijktijdig aangevallen door een gewapende militie. De aanval gebeurde gisteren. "Vijf mensen werden gedood in het dorp Lisey, twee in Tchulu en twaalf in Aloys", zei Innocent Madukadala, hoofd van de sector Banyali Kilo in de provincie Ituri. Volgens een plaatselijke chef ging het er erg wreed aan toe: “Sommigen werden vermoord met een machete, anderen werden doodgeschoten." Zes soldaten werden achteraf naar de dorpen gestuurd. Ze vroegen, volgens getuigen, aan de dorpelingen om tijdelijk hun huizen te verlaten.