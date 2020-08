Geval van "moeskopperij": dief steelt aardappelen uit veld in Ternat

De Pool werd naar het politiekantoor in Liedekerke overgebracht. Daar werd hij verhoord, maar het is nog niet duidelijk welke straf hij zal krijgen. Diefstal van groenten en fruit die nog aan de plant hangen, heet “moeskopperij”. Het misdrijf is uit het strafwetboek gehaald, maar gemeenten kunnen er wel voor kiezen om de dader te bestraffen met een GAS-boete.

Ook in Opwijk waren er de jongste tijd gevallen van “moeskopperij”. Zo werden er in verschillende moestuintjes onder andere boontjes van de planten meegenomen. Of de diefstallen in verband staan met elkaar is niet duidelijk.