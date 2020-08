Kan Knokke dagjesmensen weigeren? Specialist grondwettelijk recht: "Rechtsprincipes mogelijk met voeten getreden" 

In Antwerpen zijn enkele mensen al naar de Raad van State getrokken tegen de avondklok, omdat ze die maatregel overdreven vinden. Ook hier zouden mensen naar de rechter kunnen trekken. Als een maatregel onevenredig is, dan volstaat dat namelijk om in strijd te zijn met de hogere principes. Maar dat is de theorie, beseft ook Elke Cloots.

"Het hangt altijd af van de oordeel van het rechter en tot nu toe hebben rechters altijd een grote beoordelingsmarge gelaten aan de overheid om de coronamaatregelen uit te vaardigen. Bovendien geldt de maatregel in Knokke voor enkele dagen. Tegen dat een rechter uitspraak doet, is er misschien geen uitspraak meer nodig. Wie wil geld, tijd en energie investeren in zo'n procedure?"