Agenten uit Wevelgem bespuwd in het gezicht: "Ik ben het geweld tegen de politie zo beu"

"Wij zijn er om mensen te helpen, maar we zijn zelf ook maar mensen", zegt Vannieuwenhuyse. "We hebben een hoog incasseringsvermogen en een hoge frustratiedrempel, maar we hebben ook onze limieten. Het zijn warme tijden voor iedereen. We moeten onze collega steunen. We hebben al een goed gesprek met hem gehad. Ons collegiaal opvolgingsteam gaat hem ook verder begeleiden en we hopen hem binnenkort weer op interventie te hebben."