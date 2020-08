Belager Bart De Wever in instelling geplaatst na nieuw incident

Vorige week donderdagnacht drong een man met Nepalese roots de tuin van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) binnen. De Wever onderschepte de man en hield hem in bedwang met een niet-geladen luchtkarabijn. De man beweerde dat hij de burgemeester enkel een vraag wilde stellen en hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij uit de buurt van De Wever zou blijven.

De man verbrak die voorwaarde dit weekend. Hij trok naar het park Rivierenhof in Deurne waar burgemeester De Wever gaat joggen. Hij wilde de burgemeester een vraag stellen over een zogezegd visioen dat hij gekregen had. De politie kon de man onderscheppen voor hij met de burgemeester in contact kwam. Volgens de agenten kwam hij heel verward over. Na overleg met het parket, werd hij in een instelling geplaatst.