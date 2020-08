Aantal besmettingen bij vleesbedrijf Westvlees blijft stijgen: al 74 coronagevallen  

"We hebben ook extra maatregelen genomen rond het bedrijf", besluit de burgemeester van Staden. "Vanaf vandaag lopen er 6 stewards rond om de toegang van het bedrijf te controleren. Zij bekijken vooral of iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Het gaat dan om de mondmaskerplicht bijvoorbeeld. Ze bekijken ook met hoeveel de werknemers in een auto zitten, want heel wat Noord-Franse collega's carpoolen naar het werk. Nu mogen ze maximaal met 2 in een wagen zitten. De stewards houden dat in de gaten."