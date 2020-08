Drie verdachten van massale vechtpartij aan zee gelinkt aan Brusselse stadsbende: wat weten we?

Uit goede bron weet VRT NWS dat de drie verdachten - twee 18-jarigen van Guinese en Haïtiaanse afkomst en een 20-jarige - wel dégelijk gelinkt worden aan een Brusselse bende, de Stuyvenbergh-bende in Laken. Over die bende is niet zo veel geweten, het is een bende die al langer meegaat en die vooral rondhangt in het gelijknamige metrostation in Laken. De bende kwam in 2013 wel in het nieuws na een steekpartij. En in 2008 drongen leden van een rivaliserende bende binnen in een woning van een van de leden, nadat enkele leden van Stuyvenbergh vier leden van "Bagdad 1210" hadden neergestoken.

Welke rol die jongeren nu hebben in die stadsbende of op welke manier ze daarbij betrokken zijn, is nog niet duidelijk. Feit is wel dat de drie gekend zijn bij het gerecht en dat minstens één van hen al meerdere feiten gepleegd heeft. Volgens zijn advocate gaat het daarbij om "minstens 18 feiten, waaronder ook agressie". Zelf ontkennen de drie dat ze bij een bende horen.

Volgens onze informatie worden ze ook gelinkt aan de bendes Négatif Clan en Sobiesky, ook allebei Brusselse bendes, maar dat kon nog niet bevestigd worden. Vooral Négatif Clan heeft een beruchte reputatie, staat bekend als vuurwapengevaarlijk en heeft zware feiten op zijn palmares. In 2016 werden 13 leden nog veroordeeld voor verkrachting, afpersing, uitbuiting van ontucht en drugshandel. Ook in 2018 volgde nog een veroordeling.