Na een chaotisch weekend in Blankenberge en Knokke-Heist: hoe moet het nu verder?

Zondag was een rustige dag in Blankenberge, omdat de badstad werd afgesloten voor dagtoeristen. "Verschillende korpsen uit West-Vlaanderen zijn ons zondag ook komen helpen", zegt Dumery. "Er is zelfs een eenheid van Halle-Vilvoorde gekomen. We kregen dus op korte termijn heel wat hulp, maar op lange termijn is dat voor niemand houdbaar. Het was gisteren wel zalig in Blankenberge. Er waren veel toeristen, maar de spanning was weg."

"Hopelijk blijft het zo want als dat niet zo is, moeten we opnieuw bijstand vragen", vertelt Dumery. De burgemeester hoopt ook dat de NMBS iets doet aan de toevloed van dagtoeristen. "Sommige treinen waren overbezet. Maar dat moet op voorhand, in het binnenland, geregeld worden. Als er in Brussel 1.000 mensen staan te wachten op het perron, kan een conducteur niet tegenhouden dat ze allemaal op de trein stappen."