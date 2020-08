Drie verdachten aangehouden na massale vechtpartij in Blankenberge

Volgens Olivia Delille, de advocate van een 19-jarige Belgische verdachte met Haïtiaanse roots, ontkent haar cliënt dat hij betrokken was bij de vechtpartij. Hij geeft wel toe dat hij zich weerspannig opstelde tegenover de politie. "Hij zou geslagen hebben naar de politie, waardoor hij iemand verwond zou hebben, maar dat ontkent hij. Volgens zijn verklaring is hij zelf tussengekomen om het gevecht tussen een van zijn vrienden van een bende en de agent te stoppen." De verdachte heeft al heel wat feiten op zijn strafblad, geeft zijn advocate toe: "Hij heeft al minimaal 18 feiten op zijn kerfstok, onder meer voor agressie. Hij heeft ook in een jeugdinstelling gezeten, maar hij zegt dat hij geen deel uitmaakt van een bende. Hij kent de twee anderen die voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen, maar zegt dat hij niet samen met hen aan de zee was." Volgens zijn verklaring was hij naar de zee gekomen "om plezier te maken".