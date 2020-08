Brandweer bestrijdt tuinbrand in Lommel

De brandweer van Lommel moest de hulp inroepen van de korpsen uit Bree, Leopoldsburg en Balen. "De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aanpalend bos", vertelt burgemeester Bob Nijs (CD&V). " Er is uiteindelijk maar 25 are afgebrand, maar er zijn twee chalets een een auto uitgebrand, dus er is toch veel schade." De rook veroorzaakte hinder in de omgeving van Kerkhoven (Lommel) en Leopoldsburg.

Door de droogte en hitte is ook code oranje van kracht in de natuur-en bosgebieden. Natuurbeheerders zijn extra waakzaam. Die waakzaamheid blijkt duidelijk nodig.