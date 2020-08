Burgemeester Lier waarschuwt: "Ga niet wildzwemmen in het Netekanaal"

"Mogelijk is die sterke onderstroom ook de reden waarom het slachtoffer zich gisteren niet heeft kunnen redden", zegt de burgemeester. "De jongen liep met wat vrienden aan de rand van het kanaal en is waarschijnlijk gestruikeld of uitgegleden. Zijn intentie was niet om te gaan zwemmen, maar 't is nog maar eens gebleken hoe gevaarlijk het is", besluit de burgemeester Bogaerts.

Het gaat om een 20-jarige Palestijnse jongeman die in het asielcentrum van Ranst verbleef. De brandweer kwam ter plaatse maar kon de jongen niet meer reanimeren.