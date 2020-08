Burgemeester van Herne vraagt controle waterleidingen aan De Watergroep

De afgelopen maanden zijn er in Herne vaak problemen geweest met lekken in de waterleidingen. Afgelopen weekend kampten Bever en Sint-Pieters-Kapelle, deelgemeente van Herne, nog met een watertekort. De oorzaak was een lek in de waterleiding. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) vraagt De Watergroep nu om de leidingen in het gebied grondig na te kijken.