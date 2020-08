Buurtcomité Meise vraagt inwoners buitentemperatuur te meten

Het comité zal alle gegevens in kaart brengen. Daaruit moet blijken of er tijdens deze hittegolf grote verschillen zijn tussen wijken met veel bebouwing en wijken met veel groen. "We vermoeden", zegt Jes Van Gaever van 'Leefbaar Meise' dat de temperatuur veel hoger zal zijn in het centrum van de gemeente. Het centrum van Meise is dichtbebouwd en heeft weinig groen."