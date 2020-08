Chalet op Schildestrand volledig uitgebrand: “Ik ben mijn levenswerk kwijt”

In Schilde is een chalet aan Schildestrand volledig uitgebrand. Hoe het vuur precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. De eigenaar was niet thuis, zijn vrouw kon gelukkig net op tijd ontsnappen. “Ik ben blij dat het brandalarm is afgegaan. Er was veel rook en mijn vrouw is astmapatiënt. Het had erger kunnen aflopen”, zegt eigenaar Louis Percy geëmotioneerd.