Viroloog Steven Van Gucht: "Exponentiële groei van aantal coronabesmettingen lijkt voorlopig gestopt"

"Over het hele grondgebied bekeken, lijkt de exponentiële groei voorlopig gestopt. We zien nog steeds een toename van het aantal nieuwe gevallen, maar die toename is de voorbije dagen minder groot geworden", zegt viroloog Steven Van Gucht.

"In de stad Antwerpen zien we ondertussen een lichte daling van het aantal nieuwe gevallen. Wat zou kunnen betekenen dat hier de piek achter ons kan liggen. Antwerpen buiten beschouwing gelaten, zien we momenteel de grootste aantallen nieuwe gevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de provincie Luik. In beide regio's werden de afgelopen week zo'n 500 nieuwe gevallen gemeld. We zien hier ook wel positieve signalen. De toename lijkt minder groot te zijn dan een aantal dagen geleden."

Hij voegt er nog aan toe dat de afgelopen weken één derde van de ziekenhuisopnames plaatsvond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het blijft heel belangrijk om de maatregelen goed op te volgen, om het virus verder terug te dringen.