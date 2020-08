De zendmast van Houtem: "Onmisbare schakel tussen de beurzen van Londen en Frankfurt"

In het dorpje Houtem bij Veurne, gelegen in de Moeren, staat een gigantische mast middenin de velden. De zendmast is maar liefst 244 meter hoog en is een belangrijke zendmast om snel beursinformatie door te laten stromen. Vooral tussen de handelsbeurzen van Londen en Frankfurt. Hobbyfotograaf Bart Seys is er al jaren door gefascineerd, ook al werd hij zelfs even in het vizier genomen door de "Amerikanen".