Kritiek op koningshuis neemt toe in Spanje: enkele honderden demonstranten eisen einde monarchie

De reputatie van Juan Carlos staat al een tijdje onder druk. Sinds de voormalige koning Spanje is ontvlucht, zijn in verschillende steden protesten ontstaan, waaronder die van gisteren in de Spaanse hoofdstad. Afgelopen zondag kwamen in Valencia zo'n honderd demonstranten op straat. Ook in Mallorca, waar koning Felipe deze week op bezoek komt, staan protesten gepland.

De populariteit van Juan Carlos zit in een neerwaartse spiraal. De Spaanse kwaliteitskrant El Mundo publiceerde zondag een nationale opiniepeiling over de koning-emeritus. 80,3 procent van de ondervraagden is van mening dat de voormalige koning van Spanje voor de rechter moet verschijnen. Slechts twaalf procent van de ondervraagden vond dat hij nergens voor moest opdraaien.