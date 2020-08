Drenkeling in Brussels kanaal slaat brandweerman arbeidsongeschikt

Zaterdagavond omstreeks 22.20 uur kwam er bij de noodcentrale een oproep binnen met de melding dat er een man in de problemen was in het kanaal in Brussel, ter hoogte van de Akenkaai. "Wij zijn onmiddellijk uitgerukt", vertelt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "De nodige hulpmiddelen, bestaande uit onder andere duikers en medische voertuigen, werden dadelijk uitgestuurd."