Drie ongevallen op E40 naar Brussel en Brusselse buitenring, motorrijder omgekomen

Op de E40 van Gent naar Brussel is de situatie ter hoogte van Ternat nog ernstiger. Daar zijn bij een eerste ongeval drie voertuigen op elkaar ingereden terwijl zowat een kilometer verder bij een tweede ongeval een motorrijder om het leven is gekomen. De juiste omstandigheden van dat ongeval zijn nog onduidelijk en moeten verder onderzocht worden, aldus de federale politie.

Op beide plekken is er slechts één rijstrook beschikbaar, waardoor er al een file van een achttal kilometer staat. Wie vanuit Gent naar Hasselt wil, rijdt best om via Antwerpen, en wie vanuit Gent naar Brussel wil, doet dat best via de E17, de N16 en de A12.