Burgemeester Blankenberge Dumery: "Probleem van relschoppers overstijgt mijn stad, hulp nodig van federale niveau"

Dumery spreekt tegen dat Blankenberge niet voldoende was voorbereid op een grote volkstoeloop. Bij de voorspelde tropische temperaturen viel het te verwachten dat veel mensen verkoeling zouden zoeken aan de kust.

"We waren voorzien op veel volk: van uur tot uur hebben we via dronebeelden gecontroleerd of de spreiding van de massa over het strand nog goed zat. Dat liep goed. Maar wat je niet onder controle hebt, is wie er naar de kust komt. Ik ga het benoemen: veel mensen van allochtone origine zijn naar Blankenberge gereisd. Het merendeel heeft respect voor de coronamaatregelen. Een kleine minderheid die gekend is bij het gerecht niet. En iedereen is welkom in Blankenberge, behalve criminelen."

Dumery verwacht dan ook hulp van het federale niveau, om gelijkaardige situaties in de toekomst te vermijden. "Ik wil de schuld niet bij de NMBS leggen, maar dit is wel federale materie. Er moet een signaal komen vanuit Brussel. Daar zijn die jongeren gekend. Dit overstijgt de grenzen van mijn stad. Waarom kan men in de Brusselse stations geen politie op de perrons zetten en die bendes eruit filteren? Verplaatsingen maken in grote groepen is in deze coronatijden sowieso verboden."