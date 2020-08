Extra controles op bussen tussen Duinkerke en De Panne om "Blankenbergse toestanden" te vermijden

"Wij voeren systematisch controles uit op de DK'bus", zegt Ine Deburchgraeve van de politie Westkust. "Dat is de busverbinding tussen Frankrijk en België. We controleren wie er allemaal van die bus stapt en of de bubbels gerespecteerd worden. Ondertussen wordt er ook bekeken of de reizigers geen spullen bij zich hebben die eigenlijk niet mogen. We merken dat die controles echt hun vruchten afwerpen."