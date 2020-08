Fietsbrigade Brusselse politie schrijft bijna 11.000 boetes uit in juni en juli

En die slechte gewoontes zijn er vaak ook van te snel rijden. "Iedereen kent die patserbakken in Brussel of rodeorijders . Die mensen gaan we hard aanpakken. De afgelopen maanden hebben we daar ongeveer 1500 boetes voor uitgschreven. Dat is telkens 116 euro. Maar we kunnen dit niet meer tolereren. De cijfers zijn ongeveer dezelfde als vorig jaar. Want corona of niet, Brussel is een hoofdstad. Het is niet alsof er plots géén verkeer meer is. Parkeren en rijden op fietspaden is gelukkig verbeterd. Net als de boetes in de voetgangerszone. Er is dus zeker verbetering."