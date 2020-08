GAIA stelt zich burgerlijke partij wegens dierenmishandeling door Reuzegom tijdens fataal doopritueel

De afgelopen weken zijn in de media details naar buiten gekomen over het gruwelijke overlijden van student Sanda Dia tijdens een studentendoop van de club Reuzegom. “Ook GAIA is uitermate geschokt door wat er met hem is gebeurd en door wat het slachtoffer allemaal heeft ondergaan, alsook door de zeer lauwe tuchtstrafjes die de leden van Reuzegom hebben gekregen”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA.

GAIA wil dat de leden van de studentenclub niet alleen vervolgd worden voor de dood van de student, maar ook voor dierenmishandeling. Tijdens het fatale doopritueel zijn namelijk ook “erge feiten van dierenmishandeling gebeurd”, legt Michel Vandenbosch uit.

De dierenrechtenorganisatie heeft er weet van dat één van de Reuzegommers een muis door de blender heeft gehaald. “U zal misschien zeggen: een muis? Maar dit is een zware inbreuk op artikel 1 van de dierenwelzijnswet. Dat dier is dus tot moes herleid. We weten wie dit gedaan heeft en we gaan klacht indienen. We stellen ons dus burgerlijke partij tegen diegene die die wrede feiten hebben gepleegd en ook tegen onbekenden”, aldus Vandenbosch.