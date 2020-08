Gent richt extra controlepost in voor vakantiegangers die uit rode of oranje zone terugkomen

In Gent is de corona-alarmdrempel voor het eerst overschreden. Dat betekent dat er meer dan 20 besmettingen zijn op 100.000 inwoners. “De Gentenaars zijn tot nu toe goed bezig geweest”, zegt waarnemend burgemeester Elke Decruynaere, “maar nu is er een knipperlicht aangegaan. Vrijdag hebben we voor het eerst de alarmdrempel overschreden en we zien dat het aantal in het weekend is blijven stijgen, tot 26 besmettingen op 100.000 inwoners. De toestand is nog niet zorgwekkend, maar we moeten waakzaam zijn.” Daarom vraagt de stad nog eens om de gouden regels rond bubbelbeperking, handen wassen, mondmasker dragen en afstand houden goed na te leven. Maar omdat er nog geen sprake is van een echte lokale uitbraak, neemt Gent voorlopig geen extra maatregelen om het aantal besmettingen te doen dalen. Ze worden wel voorbereid.