"Het virus raast verder in Brazilië, maar het leven is weer volop op gang gekomen, onwerkelijk"

Toch worden her en der in Brazilië maatregelen versoepeld. "Het virus raast verder, maar het dagelijkse leven is weer volop op gang gekomen, het is onwerkelijk. Als ik de straat op ga, lijkt het alsof er niets aan de hand is." Mensen moeten wel een mondmasker dragen, in de winkels mag maar een beperkt aantal klanten binnen en de tafels in de restaurants staan verder uit elkaar. "Maar alle winkels en winkelcentra zijn open, alle restaurants, alle sportcentra en ook op het strand is het weer druk."

De Brazilianen lijken die versoepelingen wel te kunnen smaken, stelt Jurna vast, "je merkt een soort ontlading, de mensen waren het moe dat alles dicht was." Toch is er ook veel kritiek op de overheid, met name op de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die zich al van bij het begin van de coronacrisis heel nonchalant opgesteld heeft en zich altijd fel verzet heeft tegen al te strenge maatregelen. Ook experts en medici wijzen met een beschuldigende vinger naar Bolsonaro.

De president reageerde overigens niet op het trieste record van afgelopen weekend. Hij sneerde wel naar de grote Braziliaanse zender Globo, omdat die hem verantwoordelijk had gesteld. "Maar verder geen enkele empathie met de slachtoffers en families, wat tekenend is voor zijn gehele houding de voorbije maanden", zegt Jurna.

Intussen heeft zich in Brazilië nu ook een economische crisis ingezet, met een stijgende werkloosheid en inflatie. "Die hele crisis komt er nu ook nog achteraan." Bolsonaro komt er voorlopig mee weg, omdat hij nog altijd een stevige aanhang heeft, zegt Jurna, maar ook "omdat mensen gewoon aan het overleven zijn". "Ze zijn vooral bezig met hun eigen financiële situatie en gezondheid."