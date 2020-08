Hittegolf jaagt waterverbruik de hoogte in: tot 1,4 miljoen kubieke meter kraanwater verbruikt per dag

Een verbruik van zo'n 1,4 miljoen kubieke meter kraanwater per dag, dat betekent dat er die dagen ongeveer 1.400.000.000 liter water uit onze kranen stroomde. "Dat is een verbruik dat we daarvoor nog nooit hadden opgetekend," zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders.

Heyrman wijt die spectaculaire cijfers onder andere aan de hoge temperaturen van de afgelopen dagen. Vooral aan zee is dat effect duidelijk merkbaar: "We zien vooral grote piekverbruiken aan de kust. Daar ligt het verbruik veertig procent hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar ." Ook in de provincie Antwerpen werd een grote toename opgetekend, maar dat heeft wellicht ook te maken met een aantrekkende industrie.