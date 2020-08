IIlegaal pokertornooi stilgelegd in Deurne

Begin mei kwam de politie te weten dat er illegaal zou worden gegokt in een gebouw aan de Van Duyststraat in Deurne. Dat werd de afgelopen maanden in de gaten gehouden. Sommige mensen die er kwamen, waren al bekend voor wapenbezit, drugssmokkel en andere zware feiten. In de nacht van zaterdag op zondag is de politie dan binnengevallen. Er waren 14 spelers aanwezig. Er is proces-verbaal opgesteld. De deelnemers worden verhoord en moeten dan mogelijk voor de rechter komen. De politie nam 6 500 euro cash geld in beslag. Ook de chips, de pokertafels en alle kaarten zijn meegenomen. Bij de huiszoeking vond de politie ook nog een kluis. De inhoud ervan is voorlopig nog onbekend, maar ook die is meegenomen. Er is ook een proces-verbaal opgesteld omdat de coronamaatregelen werden overtreden. De spelers zaten onder meer rond één tafel, zonder voldoende afstand.