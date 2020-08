Jo Vally vindt alternatieve locatie voor tuinconcerten: "Als het niet in Meise kan, doe je het toch ergens anders"

In eerste instantie was het een bittere pil om te slikken. Maar de zanger bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar een nieuwe locatie buiten zijn gemeente. Die heeft hij nu gevonden. De concerten gaan door op 15 en 16 augustus in de tuin van feestzaal "De Snip" in Moorsel. "Ikzelf en mijn muzikanten zijn ontzettend blij dat we deze zomer toch nog kunnen spelen", zegt de zanger. "Wij hopen alvast dat iedereen die geboekt heeft voor een tuinconcertje in Meise, afzakt naar Moorsel. Ik hoor dat de fans ook heel enthousiast zijn om mij nog eens te zien optreden."