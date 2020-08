Kapel in Tielrode meermaals aangereden door vrachtverkeer van bouwwerf: “De kapel staat nu op instorten”

“Het is de derde keer dat ons Sint-Elooikapelletje wordt aangereden”, vertelt Marcel Dubourgh van de confrérie van Sint Elooi. “De eerste keer is er een aangifte gebeurd omdat iemand de nummerplaat had genoteerd. We weten niet wie de tweede en de derde keer tegen de kapel is gereden. Het is zeer frustrerend dat de bestuurder geen aangifte heeft gedaan, want het is onmogelijk dat hij de aanrijding niet gevoeld heeft. De kapel is nu zwaar beschadigd.”