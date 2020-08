Koeien in acute drinknood: brandweer Diksmuide levert 7.000 liter water om put te vullen

7.000 liter water is net voldoende om de landbouwer uit de nood te helpen tot hij zijn waterput zelf terug kan bijvullen. "Wij gaan niet overal ter plaatse bij landbouwers langs", zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe van brandweerpost Diksmuide. "Het moet om een noodsituatie gaan, waarbij de dieren in zeer korte tijd zonder drinkwater dreigen te vallen. Zo'n service is ook betalend."

In eerste instantie wordt nagegaan of de landbouwer de situatie zelf kan oplossen, bijvoorbeeld door zelf water te gaan oppompen op een andere plaats. Het is voor de brandweer onmogelijk om de put van elke landbouwer bij te vullen. "Zo belde een varkenskweker uit de omgeving van Diksmuide ons vorige week nog op met de vraag of we zijn put van 1 miljoen liter water konden vullen", zegt Vandenberghe. "Hij dreigde over een aantal dagen zonder water te vallen. Die oproep hebben we geweigerd. Niet alleen omdat de landbouwer zelf nog tijd had om de nodige maatregelen te nemen, maar ook omdat het voor ons onmogelijk is om 1 miljoen liter water te gaan leveren."