Voltallige Libanese regering neemt ontslag onder druk van straatprotest na explosie in Beiroet

Verschillende inwoners van Beiroet hebben ook vandaag opgeroepen tot betogingen. Volgens hen is de zware explosie in Beiroet de schuld van de regering. De betogers noemen de regering nalatig en corrupt. Libanon verkeerde al geruime tijd in een economische en politieke crisis.

Of het ontslag van de regering genoeg zal zijn om de gemoederen in Libanon te bedaren is nog maar de vraag. De betogers eisen een volledige hervorming van het politieke systeem in Libanon. Vandaag is de macht verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen, dat systeem kan leiden tot corruptie en daar willen veel Libanezen van af.