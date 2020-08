Lokale contactopspoorders in Antwerpen hebben al zo'n 400 mensen kunnen bereiken: "Zij kennen de mensen beter" 

Veel besmettingen in Antwerpen zijn terug te vinden op enkele plaatsen. Op verschillende van die locaties doen nu plaatselijke vrijwilligers en jobstudenten aan contactopsporing. Dat is het geval in Borgerhout, Merksem, het Kiel en de Luchtbal. Ze konden al 400 mensen bereiken. Het gaat om 50 mensen die besmet geraakten en dan telkens 8 tot 10 personen met wie die mensen in nauw in contact zijn gekomen.