Mediamagnaat Jimmy Lai gearresteerd in Hongkong: vluchteling, miljonair en rebel

Met de invoering van de nieuwe veiligheidswet, die officieel bedoeld is om de rust in Hongkong te doen weerkeren, na de luidruchtige en aanhoudende protesten van vorig jaar, besefte Lai dat het einde nabij was. "Sinds de terugkeer van de stad naar China, vreesde ik dat de communistische partij niet alleen genoeg zou krijgen van Hongkongs vrije pers maar ook van zijn vrije mensen." schreef hij in een opiniebijdrage in de New York Times in mei.