Meer dan 100 arrestaties in Chicago na nacht vol plunderingen en geweld

Volgens politiechef David Brown kreeg de politie gisterennamiddag een oproep voor een jongeman met een wapen. De politie kwam ter plaatse en de 20-jarige verdachte werd op straat ondervraagd. Maar de man sloeg op de vlucht. Toen de agenten hem achtervolgden begon hij op hen te schieten. De man werd daarop door de politie neergeschoten en afgevoerd naar het ziekenhuis. De verwondingen zijn niet levensbedreigend, meldt de politie nog. Maar op sociale media circuleerde er een foutief bericht waarin stond dat de politie een jongen van 15 had doodgeschoten. Er werd fel gereageerd op internet en opgeroepen om te gaan plunderen.

De politie zette 400 extra agenten in, maar ze kon de plunderingen en rellen niet voorkomen. Honderden mensen trokken al plunderend door de straten en kregen het aan de stok met de politie. Vooral de winkelstraat Michigan Avenue werd toegetakeld. Er werden tientallen winkels vernield. Er vielen ook verschillende gewonden, onder wie dertien agenten. Een burger en een bewaker raakten gewond door geweerschoten. Op sociale media zijn talloze video's geplaatst van het vandalisme en de schade aan de winkels. In sommige filmpjes zie je de mensen nog uit de winkels lopen met allerlei spullen.

De politie heeft nu de toegang tot de stad beperkt, bovendien zal "de politie in groten getale aanwezig blijven". Brown zei voorts dat de plunderingen werden aangewakkerd door "verkeerde informatie". De politie onderzoekt nu beelden van bewakingscamera's om nog verdachten te kunnen identificeren.



De Burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, heeft het geweld veroordeeld en riep het gerecht op om de personen verantwoordelijk voor de aangerichte schade te bestraffen. "Dit was een aanval op onze stad", zei Lightfoot. Ze verdedigde de politie en zei dat de agenten in staat moeten zijn om te werken zonder dat ze beschoten worden. “Er is nooit een rechtvaardiging voor crimineel gedrag”, zei de burgemeester nog.

Bekijk hieronder beelden en foto's van de plunderingen:

