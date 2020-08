Meisje van 5 kritiek nadat ze verdrinkt in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas

Maandagnamiddag kreeg het provinciaal domein een melding dat een kindje verloren gelopen was. Er werd meteen een zoekactie gestart, en een redder vond het meisje in de onbewaakte zone van de zwemvijver. Hoe het meisje daar terecht is gekomen, is niet duidelijk.

De redders konden het meisje uit het water halen, en zijn onmiddellijk beginnen te reanimeren. Ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Maar aangezien het meisje al een kwartier in het water lag, was de reanimatie niet gemakkelijk. Het kindje is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.