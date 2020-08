Mensenhaar moet milieuramp Mauritius minimaliseren: "Het is elastisch, hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar”

Haar is al eerder op deze manier ingezet om olie te bestrijden gaat Feys verder. “Het is al in beperkte mate gebruikt in de Filipijnen en in de Verenigde Staten”. In 2006 zou deze methode in de Filipijnen gebruikt zijn, volgens Feys. “Bij deze gelijkaardige olieramp is een gelijkaardige oproep gedaan. Die werd beantwoord door duizenden gevangenen en 500 kapsalons.” Maar "het valt af te wachten wat de methode deze keer zal opleveren", vult Feys nog aan.

De olie uit het Japans schip Wakashio bedreigt de stranden van Mauritius, die ook bij toeristen zeer geliefd zijn. Mauritius heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen en de voormalige koloniale macht Frankrijk heeft hulp gestuurd. De milieugroepering Greenpeace vreest een grote ramp.