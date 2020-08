Coronapatiënt Michel Reniers uit Sint-Truiden vrijdag eindelijk weer thuis na ziekenhuismarathon van 158 dagen

Patiënten die door corona in het ziekenhuis belanden en zwaar te lijden hebben onder het virus blijven doorgaans lang in het ziekenhuis, maar 158 dagen is een wel heel lange periode. Michel Reniers herstelt goed en mag vrijdag naar huis. Neef Jurgen Reniers herinnert zich de hectische periode waarin Michel ziek werd nog goed: “Mijn nonkel woont al zijn hele leven bij mijn oma van 94. Zij was in goede gezondheid, kookte nog elke dag zelf, maar is in maart ziek geworden. Van haar hebben we helaas afscheid moeten nemen toen. Maar enkele uren na haar dood moest Michel ook met de ambulance naar het ziekenhuis. Het coronavirus had hem zwaar te pakken.”