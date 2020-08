Nigeriaanse Sharia-rechtbank veroordeelt zanger ter dood wegens beledigen profeet Mohammed

Yahaya Aminu Sharif verspreidde in maart een liedje via het berichtenplatform WhatsApp. Daarin zou hij de profeet Mohammed hebben beledigd. Eerder dit jaar staken tegenstanders al het huis van de zanger in brand uit protest tegen het lied. Nu heeft een sharia-rechtbank de man veroordeeld tot de strop wegens blasfemie, godslastering.

Volgens de vervolgende autoriteit gaat het om een "fair vonnis waardoor godslastering in de toekomst zal vermeden worden". De veroordeelde zanger heeft nog 30 dagen om in beroep te gaan.

In het noorden van Nigeria zijn er reguliere rechtbanken en sharia-rechtbanken. De sharia-rechtbanken spreken zich enkel uit over zaken waar moslims bij zijn betrokken. Zij spreken echter relatief zelden een doodstraf wegens godslastering uit. Volgens de Britse omroep BBC is er nog maar één keer een doodstraf ook effectief uitgevoerd, in 2002 werd een man opgehangen wegens de moord op een vrouw en haar twee kinderen.