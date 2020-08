Ook huisdieren hebben last van de hitte: "Maak ze nooit zomaar nat"

Je dier natmaken is niet altijd een goed idee, zegt Karin De Beul: "Als je hond graag zwemt, is dat geen enkel probleem. Maar als je ziet dat je dier in de problemen is, is het geen goed idee om het nat te maken met de tuinslang of een emmer." Dat heeft te maken met de manier waarop dieren afkoelen. "Konijntjes bijvoorbeeld zweten niet, maar kunnen alleen lichaamswarmte afgeven doordat de bloedvaten helemaal opengezet worden. Als je het dier dan plots afkoelt, trekken die bloedvaten dicht en kunnen ze nog minder afkoelen."

Wat doe je dan wel? Karin De Beul zet de belangrijkste tips op een rij: