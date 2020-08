Oost-Vlaamse zwemvijvers en recreatiedomeinen vol of gesloten het voorbije weekend

De openbare zwemwaters in Oost-Vlaanderen zaten aan de maximale bezetting dit weekend. De Ster in Sint-Niklaas moest een pak mensen wegsturen omdat het domein volzet was. De Gavers in Geraardsbergen bereikte het maximale aantal reserveringen. In Gent was domein Blaarmeersen volzet, waardoor Gentenaars verkoeling zochten op plaatsen waar dat niet mag en provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare is sinds gisteren gesloten, nadat het er zaterdag té druk was en uit de hand liep.