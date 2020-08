President Trump moet persmoment even onderbreken wegens schietpartij nabij Witte Huis

Trump was nog maar net aan zijn persmoment begonnen, toen een agent van de secret service hem onderbrak en wegbracht uit de perszaal van het Witte Huis.

Blijkbaar was er in de buurt van het Witte Huis een schietpartij geweest. Ordediensten hadden een verdachte persoon neergeschoten, waarna het Witte Huis in "lockdown" werd geplaatst. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De verdachte is overgebracht naar het ziekenhuis.

President Trump werd even naar zijn bureau "the Oval Office" gebracht en niet naar de beveiligde bunker van het Witte Huis, weet CNN. Enkele minuten later verscheen Trump opnieuw in de perszaal. "Er was een schietpartij nabij het Witte Huis, maar alles lijkt nu onder controle", aldus de Amerikaanse president.

Een journalist vroeg of de president van streek was. "Ik weet het niet. Zie ik er van streek uit?", luidde het antwoord van Trump.