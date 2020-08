Ralf uit Lanaken redt moeder en dochter uit Duits meer: “Niet meer dan normaal dat ik hen achterna ben gesprongen”

Ralf genoot samen met zijn gezin van een uitstapje in de Eifel aan een meer. Hij zag een vrouw die met haar dochtertje aan de oever liep, toen plots het 4-jarige kind in het water sprong. “De vrouw sprong met kleren en haar telefoon in de hand het water in. Ik denk dat ze niet konden zwemmen, want ze kwamen niet meer boven water”, vertelt Ralf Buntinx. De Lanakenaar moest niet lang nadenken. “Ik heb impulsief gereageerd en ik dacht: ik spring er gewoon in.”