"Doorbreek de stilte, geef ons de kans om actie te ondernemen": evenementensector lanceert actie "sound of silence"

Katrien Vermeire werkt in de evenementensector en is een van de initiatiefnemers van deze actie. "We willen de sector verenigen en een stem geven. De stilte doorbreken. In België zijn we bij de absolute top, als het gaat over het organiseren van evenementen. Maar nu zit in onze sector al 150 dagen in lockdown. We willen nogmaals luid roepen, want nu gebeurt er niets, en dat frustreert ons mateloos."

"Sound of silence", de naam van de actie en de bijhorende #SOS zijn niet toevallig gekozen. De sector slaat een noodkreet. "We willen blijven roepen en strijden. We weten dat we evenmenten coronaproof kunnen organiseren, en we hebben vanuit de sector al veel initiatief getoond om dit te realiseren. Maar we krijgen niet de kans om te tonen dat het anders kan. We hebben nochtans de kennis, want we doen al jaren aan crowd control, het organiseren van mensenmassa's en bezoekersstromen", zegt Vermeire.

"Het blijft vanuit onze sector moeilijk te begrijpen dat andere zaken wél kunnen, zoals een vol vliegtuig nemen. Het gebrek aan perspectief weegt het zwaarst door", aldus nog Vermeire. Veel lokale besturen hebben namelijk beslist om alle evenementen op hun grondgebied voor een bepaalde tijd te verbieden. In theorie blijven evenementen met maximum 100 aanwezigen binnen toegestaan. In de buitenlucht mogen er maximum 200 mensen een evenement bijwonen, en moeten bezoekers de hele tijd een mondmasker dragen.

Beluister hier het integrale gesprek met Katrien Vermeire uit "De wereld vandaag" op Radio 1: