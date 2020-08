Stadsklimatologe waarschuwt: "Hou de zon zoveel mogelijk buiten"

We beleven hete dagen. Dat is misschien minder erg voor mensen met een tuin en eventueel een zwembad. Maar als je bijvoorbeeld op een klein appartement in de stad woont, is het puffen. "Hitte in de stad is niet zonder risico", zegt stadsklimatologe Marie-Leen Verdonck uit Vosselaar in Start je dag bij Radio 2 Antwerpen. "In de stad is het een stuk warmer dan op het platteland. Je hebt er meer verharding, meer gebouwen, minder bomen en weinig water. Overdag komen de zonnestralen in de stad, die blijft uren aan een stuk opwarmen en 's nachts kan die warmte ook heel moeilijk weg. De gebouwen hebben die warmte opgeslagen."