Hitte én corona: VUB-studenten puffen tijdens herexamens

Voor veel studenten is het te warm om te studeren, maar ze vinden toch oplossingen. Een ventilator kan helpen, de gordijnen sluiten, airconditioning of er is zelfs een student die in zijn kelder blokt: “Daar is het goed fris, want bij zo’n hitte is het moeilijk om te blokken. In de kelder is er ook geen raam dus weet ik eigenlijk niet of het mooi weer is buiten. Dan heb ik ook niet de neiging om naar buiten te gaan.”

En ook de combinatie hitte en corona maakt het niet makkelijk voor de studenten. “We hebben al superlang binnen gezeten en er is geen verandering. Je kan bijvoorbeeld niet gaan zwemmen, want dat houdt een risico in, even afspreken met je vrienden gaat ook niet meer”, zegt een studente. “Er zijn ook weinig vooruitzichten, als we uit de examens komen zitten we misschien opnieuw in een lockdown. De sociale contacten zijn er ook niet meer, het samen studeren met anderen. Dat maakt het allemaal moeilijk om je te motiveren", besluit een andere student.