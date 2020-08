Hitte zorgt voor tijdelijke versoepeling mondmaskerplicht in Houthalen-Helchteren

Met deze hitte is het volgens de gemeente een gezondheidsrisico om een masker te dragen. Zolang code rood is afgekondigd, is er dus een versoepeling. Op het einde van de week wanneer de temperaturen weer wat zakken, zullen de fractieleiders in de gemeenteraad opnieuw samenkomen om de versoepeling te evalueren.

Houthalen-Helchteren was de eerste Limburgse gemeente die vorige maand de mondmaskerplicht strenger maakte, toen bleek dat er in die gemeente veel besmettingen waren.