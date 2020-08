Verdachte (25) vluchtmisdrijf in Balen blijft aangehouden met enkelband

De man (25) die opgepakt werd op verdenking van vluchtmisdrijf na een dodelijk ongeval in Balen, blijft aangehouden. Hij hoeft wel niet in de cel te blijven, want hij kreeg een enkelband. Zondagavond kwam een fietser van 31 om het leven na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging ervan door, maar werd een dag later opgepakt door de politie.