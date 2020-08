Uitslaande brand in Geel: brandweer redt moeder uit slaapkamer

De brand ontstond in de nacht van zondag op maandag om 3 uur in een woning aan de wijk Kievermondeveld in Geel. Op dat moment was er een gezin van drie aanwezig. De vader en zoon van het gezin geraakten op eigen kracht buiten.

De moeder lag op het moment van de brand in de slaapkamer. De brandweer kon haar redden en naar buiten helpen. Zij werd overgebracht naar het UZA in Antwerpen. Hoe zij eraan toe is, is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.